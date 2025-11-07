Slušaj vest

Miloš Vasić (26) iz beogradskog naselja Leštane, nestao je juče u podne kada je sam otišao do prodavnice i nije se vratio.

Kako se navodi na sajtu Nestali Srbija, Miloš Vasić je visok 180 centirmetara i težak oko 80 kilograma, a u trenutku nestanka na sebi je imao braon duksericu i sivu trenerku.

On je lice sa smetnjama u razvoju, navodi se u objavi na sajtu.

Mole se građani koji ga vide da obaveste policiju.

