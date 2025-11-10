Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je nove podatke o broju registrovanih slučajeva u kojima se navodi da je od 27. oktobra do 2. novembra zabeleženo 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Oboljenja slična gripu

- Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemijskog praga), dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući - navodi "Batut" i dodaje da je najviše slučajeva registrovano u uzrasnoj grupi od nule do 14 godina.

Akutne respiratorne infekcije

Što se tiče akutnih respiratornih infekcija Institut navodi da je u toku 44. izveštajne nedelje registrovano ukupno 10.421 slučaj obolevanja. Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto.

Simptomi adenovirusa i respiratornih virusa povišena temperatura do 38

kijavica

bol u grlu

malaksalost

curenje i zapušen nos Slučajevi gripa

U istoj nedelji "Batut" navodi da su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga.

- Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1) pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Tu je i korona

Prim. dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, rekla je za Kurir da pored respiratornih oboljenja trenutno vlada i kovid.

- Ljudi uglavnom ne žele da se testiraju pa takvi slučajevi spadaju u grupu oboljenja sličnih gripu. Prisutan je i veliki broj infekcija i novi soj kovida - stratus. Za njega je karakterističan hrapav, promukao glas s temperaturom do 40 stepeni, s tim što nekad bude i bez temperature, ali je prisutan jak bol u mišićima i leđima - navela je dr Obradović:

- I dalje karakteristični simptomi kovida su promene u čulima mirisa i ukusa, dok kod adenovirusa temperatura ne ide preko 38, javlja se bol i pečenje u grlu, kijavica. Laboratorijske analize jedine mogu da utvrde da li se radi o virusnom ili bakterijskom oboljenju, ali problem je što retko koji pacijent pristaje na to jer znaju da kod virusa nema antibiotika. Karakterističan simptom gripa je bol u očnim jabučicama. Takođe, grip vas brzo savlada jer može se desiti da na posao odete zdravi, a vratite se bolesni.

Ima i bakterijskih infekcija

Doktorka dodaje i da su sem virusnih prisutne i bakterijske infekcije.

- Sekundarne infekcije nastaju nakon pada imuniteta, odnosno kada virus ne odležimo, ne jačamo imunitet. To obično budu bakterijske upale sinusa, bronhitis ili upale pluća. Pacijenti se često jave tek kad dođe do sekundarnih infekcija. Obično kažu da se desilo da su mesec i po dana bolesni, da im dan ili dva bude bolje pa da se opet vrate isti simptomi.

Simptomi gripa povišena temperatura do 40

kijavica

groznica

kašalj

bol u mišićima i zglobovima

malaksalost

glavobolja

Savet lekara