Ministarstvo prosvete nastavilo je danas, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova, isplatu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Isplata je danas izvršena za 4.373 studenta. Zaključno sa 30. oktobrom 2025. godine ukupno je 31 visokoškolska ustanova dostavila neophodne podatke za isplatu pokrića 50 odsto plaćene školarine.

Pare ležu na studentsku karticu

Ministarstvo prosvete podseća studente da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu ukoliko već nisu, jer se isključivo putem nje vrši isplata sredstava. Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove.

Sledećeg petka, 14. novembra 2025. godine biće isplaćena sredstva za samofinansirajuće studente, za koje su do četvrtka, 6. novembra visokoškolske ustanove dostavile podatke.

Za isplatu povraćaja sredstava studentima za 50 odsto plaćenih školarina danas je uplaćeno ukupno 182.062.323 dinara, dok je za ove namene opredeljeno ukupno 6 milijardi dinara u budžetu Ministarstva prosvete.

Ko ima pravo na pokriće 50% školarine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija, saopštilo je Ministarstvo prosvete.