Slušaj vest

Kako stižu novembarske slave - Vrači, Đurđic i Aranđelovdan - društvene mreže preplavili su oglasi za porudžbine prasećeg i jagnjećeg pečenja.

Sve više domaćina odlučuje se da, umesto tradicionalnog pečenja "na ražnju" ispred kuće ili kupovine u mesarama, poruči gotov obrok koji im stiže pravo na vrata.

Na jednoj od popularnih Fejsbuk stranica objavljen je oglas koji jasno pokazuje kako danas izgledaju pripreme za slavu:

Prasetina je na ovom oglasu 1.800 dinara po kilogramu. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Poštovani, krećemo sa upisivanjem pečenja za Vrače, Đurđic i Sv. Aranđelovdan. Dostava prasećeg i jagnjećeg pečenja na vašu adresu! Prasetina 1.800 din/kg, jagnjetina 2.300 din/kg, minimalna porudžbina tri kilograma. Dostava besplatna!

Uz detaljno navedene datume isporuke i ljubaznu molbu kupcima da "imaju telefon kod sebe", jasno je da je i slavsko pečenje postalo deo onlajn ponude - od hrane do vrata, kao svaka druga dostava. Ipak, trend ima svoje razloge. Brži tempo života, manjak vremena i skuplje namirnice doveli su do toga da se domaćice i domaćini sve češće oslone na proverene pečenjare.

Za mnoge, najvažnije je da se na slavsku trpezu stavi kvalitetno i toplo pečenje - bez obzira da li je stiglo iz dvorišta ili iz dostavnog vozila.

Danas nam pečenje stiže na kućnu adresu. Foto: Fejsbuk Printscreen

Jedno je sigurno - tradicija slava i dalje traje, ali se menja način na koji je obeležavamo. Umesto pucketanja vatre iz dvorišta, sada se češće čuje zvono na vratima - i miris pečenja koji dolazi sa potpisom moderne tehnologije.

Ako domaćini i ove godine planiraju na slavskom meniju da služe pečeno jagnje ili prase, moraće u svakom slučaju da duboko zavuku ruku u džep, jer je cena pečenja skočila.

Cena pečenja nikad nije bila viša, kažu upućeni. Foto: Tatjana Urosevic / Panthermedia / Profimedia

Kako je Kurir ranije pisao, za kilo prasetine u Beogradu treba izdvojiti 2.500 dinara, dok jagnjeće pečenje ide i do vrtoglavih 3.000 dinara po kilogramu.

Iako je cena, kako mnogi ocenjuju, van svake pameti, kupaca i pored toga ima rekli su za Kurir Biznis sa beogradskih pijaca.

U Čačku upola manje cene

Ipak, po pečenjarama u Srbiji, cene mogu biti i jeftinije. Prema rečima pečenjara Miluna Lazovića iz Čačka, u ovom mestu za kilogram pečenja treba da izdvojite 1.800 dinara. Milun, koji je posao započeo od, kako kaže, nule, cenu ne menja dugo i gleda, kako ističe - "da bude korektan".

- Za sada mi dobro ide i ja sam kao mali pokrenuo priču, inicijativu, rad, prodaju i distribuciju pečenja u Beogradu. Neću da menjam cenu, ne korigujem ništa, prilagođavam se, gledam da budem korektan - rekao je Milun Lazović za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji.

Kako kaže za Kurir televiziju, cena pečenja u Čačku je skoro duplo jeftinija nego u Beogradu.

- Pa, sve zavisi u kom delu grada, šta i kako, ali skoro pa duplo je jeftinije - podvukao je pečenjar iz Čačka.

Cena kilograma prasaćeg pečenja u Čačku trenutno se kreće oko 1.800 dinara Foto: RINA

Praseće 1.800, jagnjetina skuplja

Prema rečima naših reportera iz Čačka, cena kilograma prasaćeg pečenja u Čačku trenutno se kreće oko 1.800 dinara, dok je jagnjetina za oko 900 skuplja. Međutim, prasad i jagnjad žive vage, već nedeljama su na ivici isplativosti za lokalne stočare, ističu iz tog kraja.

Stočar iz Prijevora Dragan Milić je rekao za Kurir televiziju da cene prasetina i jagnjetine obaraju rekorde!