Na buvljim pijacamamogu se pronaći najrazličitiji predmeti od starinskog nameštaja i gramofonskih ploča, preko knjiga sa posvetama iz nekih davnih vremena, do predmeta koji u sebi nose neprocenjivu emotivnu vrednost.

Ono što za nekoga deluje kao bezvredna sitnica, za drugog može predstavljati dragoceno sećanje ili deo lične istorije. Takva mesta često postaju svojevrsne riznice uspomena, u kojima vreme i slučaj odlučuju koje će priče ponovo isplivati na površinu.

U Fejsbuk grupi "Izgubljeno, nađeno, ukradeno Beograd GSP i okolina" pojavila se objava jedne devojke Branke koja je pažnju jer je na buvljaku pronašla stari album sa fotografijama sa mature jednog srednjoškolca.

Foto: Kurir.rs/T.M.

Među uredno složenim slikama, ovekovečeni su trenuci mladosti osmesi, zagrljaji, svedočanstva jednog završetka i početka. Album je, prema svemu sudeći, završio na tezgi sasvim slučajno, kao još jedan predmet među mnogima koji su promenili vlasnika nehotice.

Na albumu piše broj fotografa

- Našla sam ovaj album sa slikama na buvljaku u Lazarevcu, želela bih da se vrati vlasniku, ako ga pronaĐemo. U pitanju je mala matura iz 2016. godine. Ako se neko prepozna ili prepozna osobe sa fotografije i ima volje da se dostavi vlasniku, neka se javi... Mislim da je u pitanju beogradska opština, na albumu piše broj telefona fotografa - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

Branka na buvljaku našla album sa fotografijama Foto: Facebook Prinstcreen

- Meni su u Kikindi na autobuskoj stanici ukrali torbu u kojoj je, između ostalog, bio album sa dragim slikama... Nikad nisam pronašla, baš bih volela da ga i na ovaj način neko pronađe.