Neverovatno otkriće na buvljaku u Lazarevcu! Branka pronašla vrednu stvar pa sad svi traže ovog mladića sa slika - "Meni su u Kikindi na autobuskoj..." (FOTO)
Na buvljim pijacamamogu se pronaći najrazličitiji predmeti od starinskog nameštaja i gramofonskih ploča, preko knjiga sa posvetama iz nekih davnih vremena, do predmeta koji u sebi nose neprocenjivu emotivnu vrednost.
Ono što za nekoga deluje kao bezvredna sitnica, za drugog može predstavljati dragoceno sećanje ili deo lične istorije. Takva mesta često postaju svojevrsne riznice uspomena, u kojima vreme i slučaj odlučuju koje će priče ponovo isplivati na površinu.
U Fejsbuk grupi "Izgubljeno, nađeno, ukradeno Beograd GSP i okolina" pojavila se objava jedne devojke Branke koja je pažnju jer je na buvljaku pronašla stari album sa fotografijama sa mature jednog srednjoškolca.
Među uredno složenim slikama, ovekovečeni su trenuci mladosti osmesi, zagrljaji, svedočanstva jednog završetka i početka. Album je, prema svemu sudeći, završio na tezgi sasvim slučajno, kao još jedan predmet među mnogima koji su promenili vlasnika nehotice.
Na albumu piše broj fotografa
- Našla sam ovaj album sa slikama na buvljaku u Lazarevcu, želela bih da se vrati vlasniku, ako ga pronaĐemo. U pitanju je mala matura iz 2016. godine. Ako se neko prepozna ili prepozna osobe sa fotografije i ima volje da se dostavi vlasniku, neka se javi... Mislim da je u pitanju beogradska opština, na albumu piše broj telefona fotografa - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara:
- Meni su u Kikindi na autobuskoj stanici ukrali torbu u kojoj je, između ostalog, bio album sa dragim slikama... Nikad nisam pronašla, baš bih volela da ga i na ovaj način neko pronađe.
Ova neobična priča podseća koliko su buvljaci često tihi čuvari tuđih života i uspomena. Iza svake knjige sa nepoznatim potpisom, svake porculanske šolje ili fotografije svedoči se o nekom davno proživljenom trenutku. Ponekad, sasvim neočekivano, takvi predmeti pronađu put do novih ruku koje umeju da prepoznaju njihovu vrednost — ne materijalnu, već ljudsku.