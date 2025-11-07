Društvo
U subotu, 8. novembra, proslavljamo Mitrovdan – samo uz Kurir, poklon ikona Svetog Dimitrija u zlatotisku sa molitvom!
Na veliki praznik Mitrovdan, Kurir vam daruje svetu ikonu Svetog velikomučenika Dimitrija, zaštitnika hrabrosti, vere i pravde. Ovaj svetitelj je simbol snage i istrajnosti u životnim borbama, a njegova ikona donosi blagoslov i mir u svaki dom.
Sačuvajte duh tradicije i obeležite Mitrovdan uz poklon koji ima duhovnu vrednost i poseban značaj.
U subotu, 8. novembra – ne propustite svoj primerak Kurira i poklon ikonu Svetog Dimitrija!
