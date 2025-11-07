Slušaj vest

U Opštoj bolnici Užice jutros je odstranjen tumor prostate rekordne težine od 471 gram, što predstavlja evropski rekord.

Užički hirurzi oborili su evropski rekord kada je u pitanju težina odstranjenog tumora prostate. Naime u Opštoj bolnici Užice je uklonjen tumor težak 471 gram, što prema dosadašnjim podacima, svakako predstavlja najveći tumor prostate izvađen u Srbiji.

Foto: Kurir/Sanja Ćurčić

Intervenciju je uspešno izveo tim užičkih urologa dr Ljubisav Maričić, dr Željko Bacotić i dr Miloš Vučinić. Podršku su im pružili anesteziolog dr Danijela Popović i instrumentari: Danica Aksentijević, Uroš Lukić i Aleksa Blagojević.

Prethodni rekord zabeležen je u Klinici za urologiju UKCS u Beogradu, ali užički lekari su sada postigli rezultat koji je i na evropskom nivou.

Prosečna težina prostate kod odraslog muškarca je oko 30 grama, a koliko je bio težak benigni tumor, ukazuje na vrhunski izveden zahvat.

Foto: Shutterstock

Dr Ljubisav Maričić, rekao je za RTS da je operacija izvedena uz visok stepen koncentracije i preciznost celog tima.

Uvećanje prostate predstavlja najčešći zdravstveni problem kod muškaraca, koji su stariji od 50 godina. Umereni porast žlezde javlja se kod većine, ali ovakvi retki slučajevi ekstremnog uvećanja zahtevaju vrhunsku hiruršku intervenciju.

Tim užičkih lekara današnjom operacijom dokazali su da se i van Beograda, uprkos nižoj tehničkoj opremljenosti, mogu izvršiti komplesni hirurški zahvati.

Kurir.rs/ RTS