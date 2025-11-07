Slušaj vest

Kompanija Meridianbet već više od decenije pokazuje da odgovorno poslovanje nije trend, već dugoročna obaveza prema zajednici i našim igračima.



U saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove i Udruženjem priređivača igara na sreću (UPIS), Meridianbet aktivno učestvuje u sprovođenju programa obuke zaposlenih za prepoznavanje i prevenciju patološkog kockanja pod nazivom “Moguće je prekinuti”.



Do danas je više hiljada zaposlenih prošlo edukaciju i dobilo sertifikate u skladu sa međunarodnim standardima, što potvrđuje posvećenost kompanije zaštiti igrača kao najvažnijeg elementa u igrama na sreću.



Kao kompanija koja kontinuirano ulaže u edukaciju svojih zaposlenih, Meridianbet je prepoznata među kompanijama u Jugoistočnoj Evropi kao lider u odgovornom priređivanju, posebno na polju prevencije. U saradnji sa zdravstvenim institucijama i stručnjacima iz oblasti psihologije i pedagogije, razvijeni su modeli obuke koji pomažu zaposlenima da prepoznaju rane znake zavisnosti i pravovremeno reaguju u skladu sa najvišim etičkim i profesionalnim standardima.



Zahvaljujući ovakvim aktivnostima, Meridianbet je izgradio reputaciju kompanije koja ne samo da poštuje zakon, već aktivno doprinosi njegovom unapređenju i zaštiti društva u celini. Projekat „Moguće je prekinuti“ postao je deo zakonske obaveze za sve priređivače igara na sreću, a Meridianbet sa ponosom ističe da je među prvima postavio standarde koji se danas primenjuju na tržištu.



Odgovornost, edukacija i prevencija – to su tri stuba na kojima Meridianbet gradi svoju misiju.