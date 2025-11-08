Slušaj vest

U poslednje vreme sve češće se beleže slučajevi u kojima roditelji dovode bolesnu decu u vrtiće, uprkos jasnim uputstvima zdravstvenih radnika da deca sa simptomima prehlade, groznice ili drugih zaraznih bolesti ostanu kod kuće.

Ova praksa, iako često motivisana obavezama na poslu, nosi ozbiljne posledice po zdravlje čitave grupe. Stručnjaci upozoravaju da dolazak bolesnog deteta u kolektiv može dovesti do brzog širenja infekcija među mališanima, ali i među vaspitačima.

Posledice takvog ponašanja mogu biti višestruke - pored povećanog broja bolovanja među decom i zaposlenima, dolazi do većeg stresa kod roditelja koji moraju da uzimaju odsustvo zbog bolesti svojih i tuđih mališana.

Deca koja kašljaju i kijaju dolaze u vrtiće Foto: Shutterstock

Roditelji moraju da štite zdravlje cele grupe

- Konstantno se dešava da je u grupi barem jedno bolesno dete sa slinama. Ne prođe ni dva dana kod svog primetim iste simptome. Valjalo bi uvesti kazne za te roditelje - kaže za Kurir besni otac iz Beograda.

Inače, vaspitači ističu da je ključno da roditelji budu odgovorni i da poštuju pravila vrtića. Edukacija roditelja i striktno poštovanje pravila o bolestima u vrtićima neophodni su kako bi se zaštitila deca i osoblje. U krajnjoj liniji, odgovorno ponašanje roditelja ne samo da štiti zdravlje njihovog deteta, već i zdravlje svih mališana u vrtiću, čineći zajednicu sigurnijom i otpornijom na širenje bolesti.

Dugogodišnja problematika

Roditelji moraju da brinu o zdravlje dece iz cele grupe Foto: Shutterstock

Dugogodišnja vaspitačica D. D. iz Beograda kaže za Kurir da je procedura u takvim slučajevima jasna i da ukoliko primete određene simptome kod deteta odmah su u vezi da obaveste roditelje.