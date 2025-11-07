2 GODINE SE BORI KAO LAVICA, SAD JOJ JE POTREBNA I NAŠA POMOĆ! Sanja je nakon opake dijagnoze upala u komu, porodica je svakim korakom uz nju: "Teško im je..."
"Našoj dragoj prijateljici Sanji Mijajlović je pre dve godine diagnostikovan rak pluća. Sve je počelo kao bezazleni kašalj koji se pretvorio u medicinsku hitnost, a onda se život preokrenuo preko noći", navodi se u apelu za humanitarnu pomoć porodici Mijajlović, koja se bori za Sanjino bolje sutra!
Naime, kako se dodaje, Sanja je u poslednje dve godine prošla kroz tretmane hemoterapije, radiacije i imune terapije.
- Sanja je jaka i borila se kao pravi borac protekle dve godine. Ona se trenutno nalazi u komi i u kritičnom stanju na intenzivnoj nezi. Sanjin suprug Mirko i njihov sin Novak daju sve od sebe da ostanu jaki, ali ova situacija je donela emocionalne i finansijske teškoće, a troškovi lečenja i svakodnevnog života su sve veći - dodaje se u apelu.
Kako pomoći?
Trenutno se prikuplja novac i sredstva kako bi se pomoglo Mirku sa svim troškovima, a i da bi se pobrinuli za Novaka u ovom teškom trenutku.
- Sanja je nesebično pomagala svima, a trenutno je pomoć potrebna njoj i njenoj porodici. Zamolila bih sve koji su u mogućnosti da im pomognu u ovom trenutku. Svaka donacija, bez obzira na količinu, ići ce direktno porodici dok se mole za našu voljenu Sanju - navodi prijateljica Irena Jovanovski u apelu.
Na ovom linku možete pomoći Sanji i njenoj porodici da pobede ovu opaku bolest!
