U Srbiji je u periodu od 27. oktobra do 2. novembra evidentirano 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Prema podacima registrovani slučajevi su sa incidencijom od 93,9 na 100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 14 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, kao i 8,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Kako navodi Batut, pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, izolovani laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je i dalje na osnovnom nivou, ispod definisanog epidemijskog praga, dok je trend incidencije u poređenju sa prethodnom nedeljom opadajući.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Rezultati nadzora

U toku 44. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovan je ukupno 10.421 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 831,67 na 100.000 stanovnika.

Zabeležena stopa incidencije je niža za 7,4 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 30,1 odsto.

Takođe, Batut navodi da je u 44. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 sa teritorije Kolubarskog okruga.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 44. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga i grada Beograda.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani), saopštili su iz Batuta.

Batut navodi da što se tiče, epidemiološke situacije u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u dve zemlje, Austriji i Kazahstanu, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji.

U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip iznosio je šest odsto, dok je u Velikoj Britaniji (Severna Irska i Škotska) prijavljena pozitivnost testiranih uzoraka na virus gripa iznosila 17 odsto i 16 odsto, što je iznad epidemijskog praga od 10 odsto.