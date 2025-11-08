Slušaj vest

U okviru izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta IB-21 deonica Požega – Ivanjica (od km 209+141.00 do km 248+079.38), zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u nedelju, 9. novembra, u periodu od 08.00 ujutru do ponedeljka, 10. novembra u 6 sati biće vršena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike u mestu Vigošte.

Radovi će, kako piše Info Liga, biti izvođeni od Mol pumpe do Mirotinskog potoka.

Saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike za oba smera kretanja.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.