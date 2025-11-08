VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE! Privremena obustava saobraćaja na deonici Arilje - Prilike: Radovi na asfaltiranju puta IB-21 trajaće od 9. do 10. novembra
U okviru izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta IB-21 deonica Požega – Ivanjica (od km 209+141.00 do km 248+079.38), zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u nedelju, 9. novembra, u periodu od 08.00 ujutru do ponedeljka, 10. novembra u 6 sati biće vršena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike u mestu Vigošte.
Radovi će, kako piše Info Liga, biti izvođeni od Mol pumpe do Mirotinskog potoka.
Saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike za oba smera kretanja.
Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.
Nadležni mole sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
