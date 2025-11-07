Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da se zbog vikenda i predstojećeg praznika očekuju gužve u saobraćaju van gradova.

U saopštenju su naveli i da će najopterećeniji biti autoputevi i vozačima savetovali da bududodatno oprezmi.

AMSS je naveo i da automobili, na graničnom prelazu "Horgoš 2" sa Mađarskom čekaju jedan sat a kamioni, na prelazu Batrovci sa Hravatskom tri sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodali su.

Kurir.rs/Beta

