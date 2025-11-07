Slušaj vest

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, otvorio je dečji kamp na Kopaoniku u okviru manifestacije "Jedinstveni gde god bili", povodom realizacije programa koji je definisan Memorandumom o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske, 8. juna 2024. godine.

Ovogodišnja manifestacija okupila je više od 250 dečaka i devojčica iz različitih krajeva Srbije i Republike Srpske, a njen cilj je podsticanje zajedništva, poverenja i očuvanja kulturnih i duhovnih veza između mladih naraštaja srpskog naroda.

Ministar Milićević je istakao da ovaj kamp predstavlja živi dokaz bratstva i jedinstva između Srbije i Republike Srpske, kao i snažnu potvrdu državne politike usmerene ka očuvanju nacionalnog identiteta, kulturnog nasleđa i zajedničke budućnosti.

- Manifestacija "Jedinstveni gde god bili" nije samo mesto susreta mladih, već simbol trajne veze između Srbije i Republike Srpske. Ona nas podseća da smo jedan narod koji deli istu istoriju, istu kulturu i istu ljubav prema svojim korenima - poručio je ministar Milićević.

On je naglasio da je prisustvo velikog broja mladih najbolja potvrda da se duh zajedništva i pripadnosti prenosi na nove generacije, koje će u godinama koje dolaze biti čuvari nacionalnog identiteta i srpskog kulturnog prostora.

- Naš zajednički zadatak je da deci pružimo priliku da se upoznaju, da uče jedni od drugih, da zavole svoju tradiciju i svoj narod. Samo tako možemo sačuvati ono što jesmo, narod koji ne zaboravlja svoje poreklo, ali gleda napred, u budućnost - naglasio je ministar Milićević.

Milićević je dodao da ova manifestacija predstavlja kontinuitet državotvorne politike Srbije, koja jača institucionalne, kulturne i duhovne veze sa Republikom Srpskom i srpskim narodom gde god on živeo.

- Srbija će uvek stajati uz svoju decu, uz svoj narod u Republici Srpskoj i rasejanju. Naše jedinstvo je naša najveća snaga i temelj svake buduće pobede - poručio je ministar Milićević.

Manifestacija "Jedinstveni gde god bili" nastavlja da raste kao značajan projekat koji povezuje mlade iz matice Srbije i rasejanja, podstičući osećaj ponosa, pripadnosti i zajedničke odgovornosti za očuvanje identiteta srpskog naroda.