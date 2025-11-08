Slušaj vest

Na Kopaoniku je juče otvoren dečji kamp u kome boravi više od 250 dečaka i devojčica iz Srbije i b.h. entiteta Republika Srpska.

Kamp je organizovan u okviru manifestacije "Jedinstveni gde god bili", u sklopu programa definisanih memorandumom o saradnji vlada Srbije i Republike Srpske.

Manifestacija "Jedinstveni gde god bili", Đorđe Milićević Foto: Dušan Veljović

Otvorio ga je ministar vlade Srbije bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević, saopštio je njegov kabinet.

Cilj je podsticanje zajedništva, poverenja i očuvanja kulturnih i duhovnih veza između mladih naraštaja sprskog naroda, piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

