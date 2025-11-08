Na Kopaoniku je otvoren dečji kamp „Jedinstveni gde god bili“, u kome učestvuje više od 250 dece iz Srbije i Republike Srpske. Kamp je deo programa saradnje dve vlade, a cilj je jačanje veza, zajedništva i identiteta među mladima
DEČJI KAMP NA KOPAONIKU OKUPIO VIŠE OD 250 DECE IZ SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE: Organizovan u okviru manifestacije "Jedinstveni gde god bili" (FOTO)
Na Kopaoniku je juče otvoren dečji kamp u kome boravi više od 250 dečaka i devojčica iz Srbije i b.h. entiteta Republika Srpska.
Kamp je organizovan u okviru manifestacije "Jedinstveni gde god bili", u sklopu programa definisanih memorandumom o saradnji vlada Srbije i Republike Srpske.
Manifestacija "Jedinstveni gde god bili", Đorđe Milićević Foto: Dušan Veljović
Otvorio ga je ministar vlade Srbije bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević, saopštio je njegov kabinet.
Cilj je podsticanje zajedništva, poverenja i očuvanja kulturnih i duhovnih veza između mladih naraštaja sprskog naroda, piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
