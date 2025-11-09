Slušaj vest

Da li zaista postoji čarobna pilula koja topi kilograme, čini kosu gušćom i jačom, kožu sjajnijom, a bore ispravlja kao da ih nije ni bilo? Da li je po sredi placebo efekat ili suplementi zaista daju rezultate? Kako je naveo gost Jutarnjeg programa, specijalista ishrane dr Vladislav Milenković, taj koji bude izmislio tu čarobnu pilulu, biće najbogatiji čovek na svetu, ali nažalost, još uvek ga čekamo.

Alhemičari su u vekovima tražili napitak besmrtnosti, a kozmetička industrija eliksir večite mladosti, makar one koja se vidi. Od malena kroz bajke, legende i animirane filmove upijamo ideju da će nas jedna konzerva spanaća učiniti jačim, da će nas kolačić ili napitak kao Alisu smanjiti ili povećati.

Poslednjih godina preplavljeni smo čitavim spektrom suplemenata, krema, praškova, napitaka kojima se pripisuju čudotvorna svojstva, ali kako navodi, najvećem delu populacije u normalnim okolnostima ništa od toga nije potrebno.

- Međutim, virusi mutiraju iz dana u dan pa su vam potrebni suplementi koji će ojačati vaš imunološki sistem. Ranije smo mnogo više bili izloženi suncu, pa nam je vitamin D bio mnogo dostupniji, ali kako mi sad više sedimo u zatvorenim prostorijama nego što smo napolju, jako veliki broj ljudi ima deficit vitamina D, i neophodno ga je unositi - napominje nutricionista Vladislav Milenković.

U svakom slučaju, treba imati u vidu, dodaje nutricionista, da na svim suplementima uvek stoji upozorenje da nisu zamena za adekvatnu i pravilnu ishranu, kao i da se suplementacija obavezno sprovodi pod nadzorom lekara.

Marketing u industriji proizvodnje hrane

Globalni marketing u ishrani je prepoznat kao dobro tržište u koje može dosta da se ulaže jer donosi dobar povraćaj investicija, napominje gost Jutarnjeg programa. Zato za veliki deo proizvoda koji se reklamiraju moramo imati u vidu da iza toga stoji samo dobar marketing i ništa više.

- Nažalost, kvalitetne hrane, dobre hrane je sve manje i zato i velike korporacije ulaze u tu trku, kupovinu zemljišta, preradu hrane, proizvodnju hrane i na kraju plasiranje hrane na tržište. Tako da ja uvek govorim, najbolje je ukoliko imate baku, deku, znači nekoga ko će vam proizvoditi hranu, pa ćete znati sigurno da je organska hrana, odnosno hrana koja nije mnogo tretirana pesticidima, jer u hranu koja se kupuje nikada ne možemo da budemo sigurni, bez obzira i na regulativu - dodaje Milenković.

Namirnice koje koristimo za ishranu, takođe se preporučuju kao blagotvorne u suplementaciji i nezi lepote, što nije neobično jer dobar deo lekova koje danas imamo je nastao iz prirode i vekovima su korišćeni, a farmaceutska industrija ih je prepoznala i prilagodila, napominje nutricionista.

- Međutim, određene namirnice bi bilo mnogo bolje da unosimo direktno kroz hranu, a ne kroz suplemente. Opet se vraćamo na marketing koji vas ubeđuje da morate da uzmete tu jednu tabletu, umesto da unesete kroz ishranu - ističe Milenković.

Ne koristiti "čarobne napitke" bez konsultacija sa lekarom

Doktor Milenković insistira da je neophodno pre upotrebe bilo kog preparata otići na konsultacije sa lekarom, kako bi nam specijalista ishrane, endokrinolog ili hematolog, u zavisnosti koji deficit imamo, na osnovu analiza krvne slike preporučio šta od suplemenata da koristimo.

- Prvo dođite na razgovor, da uzimam anamnezu, da vidim, prvo da ne bacate novac bespotrebno, drugo da radimo ciljne analize. Kad se uradi ciljana analiza, onda ćemo videti da li treba nešto dodati ili ne - ističe.

Takođe, napominje doktor, i suplementi mogu da dovedu do neželjenih efekata, posebno ako se pravilno ne unose. Na svoju ruku eventualno možemo da unosimo vitamin C koji je rastvoriljiv u vodi i lako se eliminiše iz organizma, ali ostale suplemente treba unositi pod nadzorom lekara je on može da prepozna stanja koja je izazvalo korišćenje nekog vitamina ili suplementa, kao i to kako će oni reagovati sa terapijom koju već koristimo, navodi dr Vladislav Milenković na kraju gostovanja u Jutarnjem programu.