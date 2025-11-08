Slušaj vest

I danas vozače očekuje promenljiv, ali povremeno i pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima. Na početku i kraju dana magla će otežavati vidljivost, pa AMSS apeluje na vozače da smanje brzinu i drže bezbedno odstojanje jer klizav kolovoz može biti dodatni rizik.

"Budite strpljivi i vozite oprezno. Ovih dana, kada mnogi putuju, češći su i vanredni prekidi i zastoji, naročito na deonicama gde su u toku radovi i gde je saobraćaj privremeno izmenjen", savetuje AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju do 180 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

