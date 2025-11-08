Slušaj vest

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar sastao se sa još jednom grupom zdravstvenih radnika iz dijaspore, koji se preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vraćaju i zemlju i počinju da rade u našim zdravstvenim ustanovama.

Prilikom dodele ugovora o radu, ministar Lončar istakao je da ga posebno raduje činjenica da se čitave porodice vraćaju iz najrazvijenijih zemalja Evrope i sveta.

„Nema veće radosti za sve nas kada vidimo da se naši medicinari sa svojim porodicama, svojom decom, vraćaju u našu Srbiju. A to što dolaze iz nekih od najbogatijih zemalja Evrope, iz najrazvijenijih zdravstvenih sistema, potvrda je, i to najbolja, napretka našeg zdravstva. Nastavićemo još jače da radimo, da unapređujemo naš zdravstveni sistem, da gradimo kliničke centre, bolnice i domove zdravlja, da nabavljamo najbolje aparate i opremu, ali i da kadrovski jačamo naše zdravstvene ustanove, jer je to put koji su građani Srbije izabrali, dajući poverenje politici Aleksandra Vučića, politici koja Srbiju razvija i gradi “ istakao je Lončar.

Foto: Ministarstvo zdravlja

Strahinja MIRČETIĆ, medicinski tehničar koji je do sada radio u Nemačkoj, posao je dobio u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac, a medicinske sestre Tatjana GAVRILOVIĆ i Ana SAVIĆ, nakon Saudijske Arabije i Norveške radiće u KC NIŠ i ZC Prokuplje. Medicinski tehničari Aleksa MARKOVIĆ i Radosav STEVANOVIĆ, iz Austrije i Slovenije vraćaju se u Ćupriju, dok će farmaceutski tehničar Andrijana MRKIĆ i strukovni fizioterapeut Nikola STOJANOVIĆ raditi u KBC Dr Dragiša Mišović i DZ Niš.