Ozbiljno uzdrman jedan od stubova države – da li nam je neophodna reforma pravosuđa - današnji Puls Srbije vikend od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:
• Ozbiljno uzdrman jedan od stubova države – da li nam je neophodna reforma pravosuđa
• Decenijama nam govore da Srbija može da hrani celu Evropu. Ako je tako, zašto ne hrani ni sebe, već uvozi i meso i mleko?
• Poznata influenserka izazvala veliku mržnju pratilaca; navela 10 razloga zbog kojih ne želi da ima decu. Otvoreno o tome u studiju Kurir TV
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.