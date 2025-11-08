Slušaj vest

Saobraćajni kolaps je od jutros na graničnom prelazu Srbije sa Mađarskom, a gde, jedna žena iz Srbije, od ponoći, pa sve do sada čeka da uđe u ovu zemlju.

"Iz Beograda smo sa agencijom krenuli posle 8 sati i nakon sat vremena na našoj granici, od ponoći, pa sve do sad čekamo da uđemo u Mađarsku.

Kad smo stigli bilo je 14 autobusa ispred nas, sada ih ima 5. Kakav god da je sistem uveden, ovo je katastrofalno.

S druge strane, kad znaju da određenim datumima imaju više ljudi koji žele da uđu u Mađarsku, na putu ka nekom drugom mestu, moje je lično mišljenje da treba da povećaju broj službenika", ističe ona.

Da li je "kriv" EES sistem?

Podsetimo, primena EES-a (Entry Exit System) na mađarsko-srpskoj granici počela je 28. oktobra na prelazu Tompa-Кelebija, dok je na prelazu Reske-Horgoš uvedena od 4. novembra. Do 11. novembra stupa na snagu na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Na graničnom prelazu Tompa postavljeni su punktovi za registraciju putnika i mađarski policijski službenici usmeravaju vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju kroz novi IT sistem evidentiranja ulaska-izlaska u EU - EES

Mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, pravi elektronski dosije, što podrazumeva fotografisanje lica i uzimanje otisaka četiri prsta desne ruke.

Starosna granica prema kojoj se primenjuje EES ne postoji, već će svi putnici morati da se podvrgnu registraciji, osim što će, deca starosti do 12 godina života biti izuzeta od uzimanja otisaka prstiju.

Za potrebe EES, "državljanin koji nije iz EU" podrazumeva putnika koji nema državljanstvo nijedne zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.

Po najavama, sistem će biti primenjivan prvo po dva sata u svakoj smeni, odnosno četiri sata u toku dana, sa postepenim povećavanjem.

Generalni konzulat Mađarske saopštio je da će putnici sa EU pasošima, odnosno mađarski državljani, putovati kao i do sada, jer za njih nema promena prilikom ulaska ili izlaska iz Srbije.

EES će biti uvođen postepeno na graničnim prelazima, sve do pune primene koja se očekuje u aprilu 2026. godine.