TUGA U BORČI: Devojčici (14) sinoć pozlilo na treningu, jutros umrla
Devojčica (14) kojoj je naglo pozlilo tokom treninga, sinoć posle 22 sata u Borči, jutros je preminula.
Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, poziv je primljen u 22:49 i na teren je odmah izašla ekipa iz Borče.
Devojčica je nakon što joj je pozlilo, prevezena u Tiršovu. Nažalost, prema prvim informacijama, ona je jutros preminula.
Za sada nije poznato zbog čega je devojčici pozlilo i šta je uzrok smrti.
(Kurir.rs/Blic, Palilula info)
