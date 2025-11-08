Slušaj vest

Devojčica (14) kojoj je naglo pozlilo tokom treninga, sinoć posle 22 sata u Borči, jutros je preminula.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, poziv je primljen u 22:49 i na teren je odmah izašla ekipa iz Borče.

Devojčica je nakon što joj je pozlilo, prevezena u Tiršovu. Nažalost, prema prvim informacijama, ona je jutros preminula.

Za sada nije poznato zbog čega je devojčici pozlilo i šta je uzrok smrti.

(Kurir.rs/Blic, Palilula info)

