Slušaj vest

Na graničnom prelazu Rača danas se beleži pojačan intenzitet saobraćaja i velike gužve na izlazu iz Srbije.

Formiran je dugačak red putničkih automobila, a prema informacijama putnika koji su se trenutno tamo zatekli, na prelazak granice čeka se najmanje 30 minuta.

granični prelaz Sremska Rača
Formirale se kolone vozila Foto: Kurir/D.Š.

Za razliku od putničkog saobraćaja, kamionski je danas slabiji i čeka se znatno kraće. Manji broj teretnih vozila nalazi se na ulazu u terminal, pa se prolaz za kamione trenutno odvija bez većih zastoja.

Ipak, vozačima se savetuje strpljenje, priprema na duže čekanje i proveravanje alternativnih prelaza ukoliko je moguće, posebno u periodima vikenda i pojačanih putovanja.

Gužve i na drugim graničnim prelazima

Screenshot 2025-11-08 113329.jpg
Preševo Foto: Printscreen/MUP

Screenshot 2025-11-08 113320.png
Gradina Foto: Printscreen/MUP

Screenshot 2025-11-08 113302.png
Batrovci Foto: Printscreen/MUP

Screenshot 2025-11-08 113253.png
Kelebija Foto: Printscreen/MUP

Screenshot 2025-11-08 113245.png
Horgoš Foto: Printscreen/MUP

Ne propustiteDruštvo"Od ponoći do sad čekamo da uđemo" Kolaps na graničnom prelazu, Srpkinja očajna: Ovo je katastrofalno
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (15).jpeg
DruštvoPutnici, obratite pažnju na graničnim prelazima: Nakon ove procedure sledi novina koja će se naplaćivati 20 evra!
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju.jpeg
DruštvoVozači očajni, putnici čekaju satima! Seničić o novom načinu prelaska granice: EES ne funkcioniše 24 sata, a procedura po putniku traje i do 7 minuta
WhatsApp Image 2025-10-12 at 14.26.54.jpeg
DruštvoPosebne trake za državljane Srbije koji ulaze u zemlje EU! Samo njima morate da se krećete kako biste ispravno prošli novi sistem prelaska granice
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (14).jpeg