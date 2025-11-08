Društvo
Gužve na graničnim prelazima: Formirale se kolone vozila, naoružajte se strpljenjem (foto)
Na graničnom prelazu Rača danas se beleži pojačan intenzitet saobraćaja i velike gužve na izlazu iz Srbije.
Formiran je dugačak red putničkih automobila, a prema informacijama putnika koji su se trenutno tamo zatekli, na prelazak granice čeka se najmanje 30 minuta.
Formirale se kolone vozila Foto: Kurir/D.Š.
Za razliku od putničkog saobraćaja, kamionski je danas slabiji i čeka se znatno kraće. Manji broj teretnih vozila nalazi se na ulazu u terminal, pa se prolaz za kamione trenutno odvija bez većih zastoja.
Ipak, vozačima se savetuje strpljenje, priprema na duže čekanje i proveravanje alternativnih prelaza ukoliko je moguće, posebno u periodima vikenda i pojačanih putovanja.
Gužve i na drugim graničnim prelazima
Preševo Foto: Printscreen/MUP
Gradina Foto: Printscreen/MUP
Batrovci Foto: Printscreen/MUP
Kelebija Foto: Printscreen/MUP
Horgoš Foto: Printscreen/MUP
