Na graničnom prelazu Rača danas se beleži pojačan intenzitet saobraćaja i velike gužve na izlazu iz Srbije.

Formiran je dugačak red putničkih automobila, a prema informacijama putnika koji su se trenutno tamo zatekli, na prelazak granice čeka se najmanje 30 minuta.

Formirale se kolone vozila Foto: Kurir/D.Š.

Za razliku od putničkog saobraćaja, kamionski je danas slabiji i čeka se znatno kraće. Manji broj teretnih vozila nalazi se na ulazu u terminal, pa se prolaz za kamione trenutno odvija bez većih zastoja.

Ipak, vozačima se savetuje strpljenje, priprema na duže čekanje i proveravanje alternativnih prelaza ukoliko je moguće, posebno u periodima vikenda i pojačanih putovanja.

Gužve i na drugim graničnim prelazima

Preševo Foto: Printscreen/MUP

Gradina Foto: Printscreen/MUP

Batrovci Foto: Printscreen/MUP

Kelebija Foto: Printscreen/MUP