Važan deo programa Kurir televizije od prvog dana čini i bogat filmski i serijski sadržaj. Kurir televizija nastavlja da neguje raznovrsnost u ponudi, te gledaoce i dalje očekuju omiljeni naslovi.

Na dan odlaska čistačice u penziju u školu dolazi inspektor kako bi istražio prijavu protiv zamenika direktora škole. Iako zamišljena kao prilika za opuštanje, oproštajna zabava kreće sasvim drugim smerom. Odlazak čistačice predstavlja idealnu priliku za još jednu zabavu, naravno, o državnom trošku. Dok se veselje priprema, ambiciozni inspektor otkriva kako je škola, spolja sjajna, a iznutra vlada netrpeljivost. Čistačica, uređena i našminkana i mladi inspektor, nošen žarom istrage, dospevaju na isto mesto - banket, koji će da postane sve osim "dostojanstvenog oproštaja".