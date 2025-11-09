Slušaj vest

Bio je to topli letnji dan koji se za jednu devojku pretvorio u najneočekivaniji preokret njenog života!

Dok je čistila stan, pala je sa stolice i slomila nogu. Sama kod kuće, bez mogućnosti da ustane, pokušavala je da pronađe nekoga ko bi joj pomogao.

- Pokušala sam da pozovem nekoga, ali svi prijatelji su bili na moru, roditelji na putu, a rodbine nemam - napisala je anonimna devojka na sajtu "Ispovesti" koja je dirnula mnoge.

Jedina prijateljica kojoj je mogla da se obrati odbila je da pomogne i to uz pravdanje da ima zakazan termin za nokte koji nije želela da otkaže. U tom trenutku očaja, stigla je poruka od mladića s kojim se dopisivala neko vreme, a koji je živeo u istom kraju.

- Nazvala sam ga i zamolila da dođe. U roku od 20 minuta bio je na vratima, odveo me kod lekara, čekao sa mnom satima i potom me dovezao kući. Čak je ostao sa mnom te večeri, napravio večeru i bio uz mene - dodala je ova devojka.

Tako je, potpuno neočekivano, počela njihova priča. Nesreća koja ju je ostavila bespomoćnom postala je početak jedne ljubavi. Nakon nekog vremena, njih dvoje su postali par.

- Stvarno sam ostala u šoku, tako je izgledao naš prvi dejt. Nakon nekog vremena ušli smo  vezi. On je, ljudi moji, nešto najbolje što mi se ikada dogodilo. U svakom zlu može se pronaći nešto dobro - zaključila je ona u svojoj objavi.

Njena priča dokazuje kako nas život može iznenaditi na najlepši mogući način.

