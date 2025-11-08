Slušaj vest

Neuobičajena svetlost primećena je sinoć na nebu u Šapcu, a vrlo brzo je na društvenim mrežama izazvala pometnju i polemiku. 

Instagram stranica "vestisabac", je objavila sporan snimak neba iznad Šapca.

"Sinoć smo dobili ove video snimke od jedne čitateljke koja je napisala 'Ovo nisu avioni'", piše u objavi. 

Na noćnom nebu pojavilo se jako, žućkasto ili belo svetlo, koje se u pravilnim ili nepravilnim putanjama kretalo u krug.

Kako se može videti na snimku, provlačila se čudna svetlosna mrlja, a za koju ne može još tačno da se tvrdi šta je.

Ipak, kako pišu u komentarima, moge podseća na rasvetu iz nekog obližnjeg noćnog kluba.

Kažu da je najverovatnije reč o reflektoru.

Šta vi mislite, šta bi ovo moglo biti? Pišite nam u komentarima.

