Andriji M. Kneževiću (2017) su potrebna novčana sredstva za lečenje.

Andriji je u oktobru 2025. godine ustanovljena dijagnoza: zapaljenje arterija mozga, neklasifikovano na drugom mestu - I67.7 Arteritis cerebri non alibi classificata (Moya Moya). Prvi simptomi bolesti pojavili su se godinu dana pre ustanovljene dijagnoze u vidu trnjenja obe ruke i noge, dela usana i dela jezika.

Bolest Moya Moya (na japanskom „dim od dima“ — zbog izgleda krvnih sudova na angiogramu) je retka, progresivna cerebrovaskularna bolest koja pogađa arterije u mozgu, naročito unutrašnju karotidnu arteriju i njene glavne grane. Arterije koje dovode krv u mozak postepeno se sužavaju (stenoziraju) i mogu se potpuno zatvoriti. Kao odgovor na to, organizam stvara mrežu sitnih, nežnih krvnih sudova koji pokušavaju da obezbede dovoljno krvi mozgu. Na snimcima (angiogramima) ti sitni sudovi izgledaju kao oblak dima, otuda i naziv ove bolesti.

Andrija je III dete iz III uredne trudnoće završene u terminu carskim rezom i do pojave prvih simtoma bolesti bio je zdravo dete, bez hroničnih bolesti i operacija, trenirao fudbal intenzivno svaki dan i dosta boravio na suncu.

Andrija M. Knežević - Budi human Foto: Printscreen

Lečenje je započeto u ZC Užice gde je u junu 2024. godine primljen zbog krize svesti, a potom u UKCS. Nakon urađenog EEG postavljena je dijagnoza migrene, a nakon obavljenih specijalističkih pregleda upućen je na Vaskularni konzilijum Klinike za neurohirurgiju UKCS koji je uvidom u medicinsku dokumentaciju doneo odluku o upućivanju pacijenta u inostrani centar radi pregleda i odluke o daljem lečenju, s obzirom da se intervencije ovog tipa ne rade u ovoj ustanovi.

Da bi Andrija što pre otišao na hirurško lečenje u inostranstvo jer ne postoji lek koji može zaustaviti bolest, neophodna je pomoć u vidu donacija od strane svih ljudi dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu.

Sredstva su potrebna za hirurško lečenje u inostranstvu, lekove (potpornu terapiju), specijalističke preglede, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaje u toku lečenja u inostranstvu.

Za Andrijin život! Budimo humani!

Pomozimo Andriji!

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002375968-93

Uplatom na devizni račun: 160-6000002377564-58

IBAN: RS35160600000237756458