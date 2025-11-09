Slušaj vest

Kupovina brendiranih proizvoda preko interneta postala je svakodnevica, ali i rizik za mnoge potrošače.

Da kupovina preko Interneta ima i svoje loše strane svedoči i Tiktokerka Teodora koja je podelila svoje iskustvo sa lažnim "UGG“ čizmama koje je naručila putem društvenih mreža, kako bi upozorila druge da budu oprezni.

- Bila sam prevarena kada sam kupovala čizmice i stigle su mi fejk. Uglavnom to je bilo pre skoro godinu dana, ali sam sad odlučila da vam pričam o tome pošto je moja drugarica pre par dana isto prošla - počela je priču Teodora.

Teodori stigle fejk čizme Foto: AP

Model koji je ona želela bio je raspordat, te je zato odlučila da ih poruči onlanj preko jedne stranice čiji su administartori tvrdili da prodaju originalne "UGG" čizme.

Cena bila ista

- To je bilo glupo, bolje da sam sačekala par dana da se vrate u radnje. Ali ja nisam ni posumnjala da su one fejk, zato što je cena bila ista, odnosno bile su 500 dinara skuplje u radnji. Kada su mi stigle, nisam ni posumnjala da su fejk, to mi je bio prvi par, pa možda nisam znala da razlikujem - navela je Teodora.

Posle par dana njena drugarica kupila je u prodavnici iste čizme, kada su ih uporedile shvatile su da su Teodorine čizme fejk.

Bezobrazluk

- E sad, meni bi skroz bilo okej da oni kažu da je to kopija prve klase, pošto su stvarno jako dobro urađene, morate da se zagledate da biste videli da su fejk, ali se vidi. I skroz bi bilo okej da oni kažu i da spuste cenu, a ne da prodaju fejk po ceni originala, mislim da je to stvarno bezobrazno - istakla je ona.

Kaže i da su joj pare bile uredno vraćene, kao i da je čizme vratila.

- Ako kupujete neke brendirane stvari, najbezbednije je da to kupite u radnji ili preko nekih proverenih šoperki - zaključila je.