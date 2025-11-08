Slušaj vest

Letos je priča o bratu i sestri Dušanu (12) i Anđeli Ljubović (18) koji su živeli u teškim uslovima u Titelu sa bakom, u šupi bez struje i vode, rasplakala mnoge! Javnost je posebno rastužilo to što je maleni Dule sakupljao gvožđe, lim i drvo na deponiji kako bi preživeli. Danas je za ovu porodicu počeo novi život!

Zahvajujući mnogim ljudima koji su pomogli, a pre svega zahvaljujući humanitarcu Marku Nikoliću, koji je pokrenuo akciju kako bi obezbedio dom ovoj porodici, maleni dečak Dušan danas se sa bakom i sestrom uselio u novu kuću.

Podsetimo, kako je Kurir ranije preneo, humanitarac Marko Nikolić iz Vranja posetio je u julu mesecu ovu porodicu i objavio potresni video-snimak na svom Instagram profilu koji je izazvao lavinu reakcija, ubrzo nakon toga oglasio se vestima da će porodica dobiti plac i kuću.

Marko i Dušan ispred nove kuće Foto: Kurir

Iako njegova baka Zora prima socijalnu pomoć to nije dovoljno za život. Njegova sestra Anđela je počela da radi neki zanat u Novom Sadu kako bi pomogla. Dule je rekao da mora da zaradi za život, jer ne zna ko mu je otac, dok ga je majka ostavila na autobuskoj stanici kada je imao svega pet godina. Mališani su živeli u teškim uslovima, bez struje, kreveta...

Ovako izgleda nova kuća malog Dušana Foto: Kurir

Radovi na kući su završeni, a sada konačno stižu lepši dani za njih.

- Danas, uprkos jakoj kiši, useljavamo malog Duleta u njegov novi dom. Kuću smo izgradili s mnogo ljubavi, truda i vere – jer nijedna kiša, nijedna prepreka, nikada ne može zaustaviti one koji se bore srcem. Dok kapljice padaju po blatu i krovu koji sada prvi put čuva jedno detinjstvo, mi dokazujemo da borba za dobro nema odlaganja, ni izgovora. Kad postoji empatija, kad postoji zajedništvo, onda postoji i čudo - rekao je za Kurir čuveni humanitarac Marko Nikolić i dodao:

- Ovo nije samo zid i krov - ovo je simbol borbe, ljubavi i nade. Jer ljubav zaista može da spase svet. Zahvaljujem svima koji su verovali, pomagali i bili deo ovog sna. Zajedno dokazujemo da – zajedno možemo!

Zbog Dušana je letos plakala cela Srbija Foto: Printscreen Instagram marko nikolic

Nikolić kaže i da će Dušanu dati džeparac, kako ne bi više morao da ide na deponiju, kako bi bio dobar đak.

- Kupili smo hranu, sanitarije i higijenu. Opremili smo kuću za par meseci - naveo je Nikolić.

Dušan je živeo u šupi i sakupljao gvožđe na deponiji da bi preživeo Foto: PrintscreenInstagram/ Marko Nikolić

Maleni Dušan nije mogao da sakrije svoju radost.

- Danas sam se uselio u svoju novu kuću. Toliko sam srećan da ne mogu da opišem. Kad sam video sobu, krevet i svoj sto, nisam mogao da verujem da je to sve za mene. Napolju pada kiša, ali meni je danas najsunčaniji dan u životu. Hvala svim dobrim ljudima koji su mi pomogli da imam dom. Hvala svima koji su verovali u mene - rekao je dečak za Kurir i dodao zahvalno:

- Ja ću sad da učim, da budem dobar, i da jednog dana i ja pomognem nekom detetu, kao što su meni pomogli.

Emotivni snimak useljenja humanitarac Marko objavio je na svom Instragramu.

- Ja ne mogu da verujem - izustio je dečak dok je brisao sa lica suze radosnice.