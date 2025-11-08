Slušaj vest

Sedmogodišnja Janja Stojanović iz Kragujevca jedino je dete u Evropi sa ovakvom promenom u genu koja je uglavnom smrtonosna. Pored Jubertovog sindroma, Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.

Inače, Janja je rođena u 40. nedelji. Kada je došla na ovaj svet nije disala dva minuta zbog čega je intubirana i prebačena na odeljenje neonatologije, gde je u inkubatoru provela svojih prvih mesec dana. Narednih godinu i po dana lečena je od hipotonije, brojnim fizikalnim terapijama. Nakon urađene magnetne rezonance glave u septembru 2019. uspostavljena je dijagnoza.

Janji je 2019. godine uspostavljena dijagnoza Foto: Privatna Arhiva

- Naša hrabra devojčica Janja Stojanović vodi najtežu bitku, borbu za život. Zahvaljujući dobroti mnogih ljudi, primila je prvu dozu leka koja joj je spasila život. Ali borba još nije gotova - navodi Janjina majka Tamara Stojanović.

Ovako možete pomoći: SMS 11 na 3051 (cena poruke 200 dinara) Uplatom na račune: Dinarski: 160-6000001505800-36

Devizni: 160-6000001519802-31

IBAN: RS35160600000151980231

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Svrha: Za Janjin Novi Život *humanitarni fond "Novi život"

Apel za pomoć Janji Stojanović Foto: Printscreen Fondacija Novi život

Sada joj je potrebna druga doza istog leka, i za nju se prikuplja već godinu dana.

- Do cilja nas deli još 16.000€ – još jedan korak do njenog ozdravljenja! Svaka poruka, svaka donacija i svako deljenje znače ogromnu pomoć. Zajedno možemo da završimo ovu misiju ljubavi - napisala je ona.