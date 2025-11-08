Slušaj vest

Sedmogodišnja Janja Stojanović iz Kragujevca jedino je dete u Evropi sa ovakvom promenom u genu koja je uglavnom smrtonosna. Pored Jubertovog sindroma, Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.

Inače, Janja je rođena u 40. nedelji. Kada je došla na ovaj svet nije disala dva minuta zbog čega je intubirana i prebačena na odeljenje neonatologije, gde je u inkubatoru provela svojih prvih mesec dana. Narednih godinu i po dana lečena je od hipotonije, brojnim fizikalnim terapijama. Nakon urađene magnetne rezonance glave u septembru 2019. uspostavljena je dijagnoza.

Screenshot 2025-06-18 202945.jpg
Janji je 2019. godine uspostavljena dijagnoza Foto: Privatna Arhiva

- Naša hrabra devojčica Janja Stojanović vodi najtežu bitku, borbu za život. Zahvaljujući dobroti mnogih ljudi, primila je prvu dozu leka koja joj je spasila život. Ali borba još nije gotova - navodi Janjina majka Tamara Stojanović.

Ovako možete pomoći:

SMS 11 na 3051 (cena poruke 200 dinara)

Uplatom na račune:

Dinarski: 160-6000001505800-36
Devizni: 160-6000001519802-31
IBAN: RS35160600000151980231
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Svrha: Za Janjin Novi Život

*humanitarni fond "Novi život"

1000049423.jpg
Apel za pomoć Janji Stojanović Foto: Printscreen Fondacija Novi život

Sada joj je potrebna druga doza istog leka, i za nju se prikuplja već godinu dana.

Do cilja nas deli još 16.000€ – još jedan korak do njenog ozdravljenja! Svaka poruka, svaka donacija i svako deljenje znače ogromnu pomoć. Zajedno možemo da završimo ovu misiju ljubavi - napisala je ona.

Ne propustiteDruštvo"Zašto moja sestra ima 6 prstića" Potresna ispovest majke male Janje koja jedina u Evropi ima smrtonosnu mutaciju gena: Svaki dan je njena pobeda
Janja Stojanović.jpg
DruštvoNovosađanka pobedila rak dojke, a zatim još jedan kancer - Na putu gde je trebalo da ima maksimalnu podršku, istu je izgubila
sandra kondrak.jpg
DruštvoPomozimo Ivanu da se izleči: Potrebni trombociti AB krvne grupe za Ivana Brajkovića
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
DruštvoProgresivna bolest mu oduzima telo, ali ne i osmeh: Nemanji Maniću (25) je hitno potrebna pomoć!
Nemanja Manić

Apel za pomoć Irini Trojanovski Izvor: Pokreni Život