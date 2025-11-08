Pomozimo Janji da pobedi bolest: Do cilja nas deli još 16.000€ – još jedan korak do njenog ozdravljenja!
Sedmogodišnja Janja Stojanović iz Kragujevca jedino je dete u Evropi sa ovakvom promenom u genu koja je uglavnom smrtonosna. Pored Jubertovog sindroma, Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.
Inače, Janja je rođena u 40. nedelji. Kada je došla na ovaj svet nije disala dva minuta zbog čega je intubirana i prebačena na odeljenje neonatologije, gde je u inkubatoru provela svojih prvih mesec dana. Narednih godinu i po dana lečena je od hipotonije, brojnim fizikalnim terapijama. Nakon urađene magnetne rezonance glave u septembru 2019. uspostavljena je dijagnoza.
- Naša hrabra devojčica Janja Stojanović vodi najtežu bitku, borbu za život. Zahvaljujući dobroti mnogih ljudi, primila je prvu dozu leka koja joj je spasila život. Ali borba još nije gotova - navodi Janjina majka Tamara Stojanović.
Ovako možete pomoći:
SMS 11 na 3051 (cena poruke 200 dinara)
Uplatom na račune:
Dinarski: 160-6000001505800-36
Devizni: 160-6000001519802-31
IBAN: RS35160600000151980231
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Svrha: Za Janjin Novi Život
*humanitarni fond "Novi život"
Sada joj je potrebna druga doza istog leka, i za nju se prikuplja već godinu dana.
- Do cilja nas deli još 16.000€ – još jedan korak do njenog ozdravljenja! Svaka poruka, svaka donacija i svako deljenje znače ogromnu pomoć. Zajedno možemo da završimo ovu misiju ljubavi - napisala je ona.