U njegovom životu sve je borba koja počinje onog trenutka kada se rađa na ugroženoj srpskoj zemlji. Iz rodnog Gnjilana na Kosovu seli se za Beograd, ne znajući da neće više moći da se vrati. Profesionalni sport bio je njegova ulaznica u Beograd, ali i najveći izazov za opstanak. Na kućnom pragu ubrzo i zvanično počinje rat, iako je rat na Kosovu trajao mnogo duže nego što smo to i znali. Ostaje u Beogradu, ulazi u reprezentaciju, počinje da radi prve poslove obezbeđenja koji mu donose prvi novac. U velikom gradu je sam, bez porodice, koja se oštro protivila Kumanovskom sporazumu i napuštanju Kosova. Primoran da ubrzano odrasta okružen rivalima u ringu, ali i van njega. Njegova biografija obiluje sukobima sa sportskim protivnicima, ali i sa protivnicima sa beogradskog asfalta, koji je za nepoznatog mladića iz Gnjilana bio džungla u kojoj je trebalo preživeti.