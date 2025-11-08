Njegova biografija obiluje sukobima sa sportskim protivnicima, ali i sa protivnicima sa beogradskog asfalta - gost emisije “Neispričano” je Dušan Panajotović
Gost večerašnje emisije je Dušan Panajotović, bivši džudo reprezentativac.
U njegovom životu sve je borba koja počinje onog trenutka kada se rađa na ugroženoj srpskoj zemlji. Iz rodnog Gnjilana na Kosovu seli se za Beograd, ne znajući da neće više moći da se vrati. Profesionalni sport bio je njegova ulaznica u Beograd, ali i najveći izazov za opstanak. Na kućnom pragu ubrzo i zvanično počinje rat, iako je rat na Kosovu trajao mnogo duže nego što smo to i znali. Ostaje u Beogradu, ulazi u reprezentaciju, počinje da radi prve poslove obezbeđenja koji mu donose prvi novac. U velikom gradu je sam, bez porodice, koja se oštro protivila Kumanovskom sporazumu i napuštanju Kosova. Primoran da ubrzano odrasta okružen rivalima u ringu, ali i van njega. Njegova biografija obiluje sukobima sa sportskim protivnicima, ali i sa protivnicima sa beogradskog asfalta, koji je za nepoznatog mladića iz Gnjilana bio džungla u kojoj je trebalo preživeti.
Sve je kroz njegov život išlo na mišiće i na kosovski inat, nasleđen od, kako kaže, dede Krstana, koji je ostao na kućnom pragu, čak i kada ga je šiptarska bomba umalo ubila.
Kao član porodice koja je vekovima živela na Kosovu, baštini nasleđe da se srpski narod više puta sa svete zemlje povlačio i istim svetinjama vraćao, jer su te veze neraskidive i naša istorija počinje baš tu.
Šta mu je oduzeto na Kosovu, sta mu je pružio Beograd, i šta su značili kodeksi 90-tih godina?
