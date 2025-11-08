Društvo
NA BATROVCIMA ČEKANJA DO 3 SATA: AMSS objavio stanje na graničnim prelazima tokom večeri
Slušaj vest
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Zadržavanja za automobile nema ni na jednom graničnom prelazu.
Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci prohodni i da nema snega, ali da može biti magle na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura, kao i na mostovima.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši