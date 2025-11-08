Slušaj vest

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Zadržavanja za automobile nema ni na jednom graničnom prelazu.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci prohodni i da nema snega, ali da može biti magle na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura, kao i na mostovima.

Kurir.rs/Beta

