Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, svečano je otvorio manifestaciju "Povežimo se znanjem", održanu u srpskoj dopunskoj školi u Roterdamu, u Kraljevini Holandiji.

Manifestacija je okupila veliki broj učenika, roditelja i predstavnika srpske zajednice u Holandiji, koji svojim radom, trudom i ljubavlju svedoče o snazi srpskog duha i važnosti očuvanja jezika, kulture i identiteta, bez obzira na udaljenost od otadžbine.

- Bilo je istinski nadahnjujuće videti našu decu koja sa ponosom govore srpski, pevaju, recituju i kroz igru uče o svojim korenima. U njihovim osmesima vidi se ljubav prema Srbiji i duboka svest o pripadnosti srpskom narodu, svest koju zajedno gradimo i čuvamo - istakao je ministar Milićević tokom obraćanja na svečanom otvaranju.

Ministar je izrazio posebnu zahvalnost nastavnici Andrijani Bredveld, koja dugi niz godina sa velikom posvećenošću i entuzijazmom radi sa decom u okviru Dopunske škole.

- Njen rad, trud i ljubav prema našoj deci predstavljaju najbolji primer kako se čuva srpski duh i nacionalni identitet u dijaspori. Srbija prepoznaje i duboko ceni tu posvećenost - poručio je Milićević.

O boravku u Roterdamu

Tokom boravka u Roterdamu, ministar je obišao i Crkvu Svete Trojice, duhovno središte srpske zajednice u Holandiji, gde se susreo sa protojerejem Borisom Topićem. U razgovoru sa sveštenstvom i vernicima, Milićević je istakao značaj očuvanja duhovnosti i vere kao najsnažnijih veza koje povezuju Srbe širom sveta.

- Crkva je najbitniji čuvar našeg identiteta. Ona nije samo mesto molitve, već temelj zajedništva, duhovni oslonac i najčvršća veza našeg naroda sa svojim korenima i otadžbinom - naglasio je ministar Milićević.

On je dodao da je politika Vlade Republike Srbije usmerena ka jačanju odnosa sa sunarodnicima u dijaspori, posebno kroz obrazovanje, kulturu i duhovne vrednosti.

- Znanje, vera i zajedništvo, to su temelji na kojima gradimo jaču i povezaniju Srbiju. Gde god živeli, naši ljudi ostaju deo jednog istog naroda, jedne iste ideje i jednog istog srpskog imena - poručio je ministar Milićević.

U svom obraćanju, ministar je istakao da dijaspora nije samo svedok prošlosti, već aktivan učesnik u budućnosti Srbije:

- Naši ljudi širom sveta predstavljaju najbolje lice Srbije, ljude znanja, rada, ugleda i odgovornosti. Oni su naš ponos i naš najsnažniji resurs. Srbija nikada nije okrenula leđa svojoj dijaspori, već sa njom gradi zajedničku budućnost zasnovanu na međusobnom poverenju, razumevanju i ljubavi prema domovini.

Ministar je zaključio da će Srbija nastaviti da ulaže u očuvanje nacionalnog identiteta među mladima u dijaspori, podsećajući da su oni "najbolji ambasadori Srbije i garant trajnog duhovnog i kulturnog jedinstva srpskog naroda".