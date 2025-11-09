Slušaj vest

Dolazak Petra I Karađorđevića na tron Srbije bio je istorijski trenutak, ali nije sve išlo glatko. Iza kulisa, grupa zaverenika preuzela je praktičnu vlast, upravljajući državom dok je kralj nominalno vladao. Njihova politika i intrige oblikovale su prvu deceniju vladavine novog monarha, često daleko od očiju javnosti.

U tom periodu, budući vojvoda Stepa Stepanović napravio je incident u svom garnizonu u Kragujevcu, izazivajući pobunu koja je dodatno uzdrmala red i vlast. Pojedini akteri, poput Milana Novakovića, Apisovog poznatog protivnika, doživeli su nesrećnu sudbinu – iz političkih i ličnih razloga uklonjeni iz igre ili marginalizovani.

Čak su i strane sile imale svoj interes u Srbiji – Englezi su učestvovali u rešavanju „zavereničkog pitanja“, nastojeći da stabilizuju region i zaštite svoje diplomatske ciljeve, dok su zaverenici pokušavali da zadrže uticaj u dvorskim i državnim krugovima.

