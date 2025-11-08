Slušaj vest

Humanost i razumevanje ponovo su na delu u Novom Pazaru. Komunalna policija ovog grada je još jednom pokazala da služenje građanima ne mora uvek da znači samo kazne i prekršajne ​​naloge.

Naime, patrola komunalne policije je dobila prijavu da se na kolovozu u Mitrovačkoj ulici, u samom centru grada, nalazi veća količina drva, koja ometa saobraćaj. Po dolasku na lice mesta, službenici su zatekli stariju ženu — baku — koja je, iako vidljivo iscrpljena, pokušavala sama da prenese drva u svoje dvorište.

Umesto da postupe po zakonu i napišu prekršajni nalog, policajci su odlučili da reaguju humano. Shvativši da baka živi sama sa unukom i da joj je potrebna pomoć, komunalni policajci Miloš Ravić i Sabahudin Rupić su se bacili na posao i pomogli joj da preostalu količinu drva prenese u dvorište.

Gest oduševio sve!

Njihov gest je izazvao veliko poštovanje kod komšija koje su bile svedoci scene, a društvene mreže su ubrzo bile preplavljene komentarima podrške.

- Ovako se čuva slika službe — kada se, pored propisa, ne zaboravi humanost - jedan je od komentara građana.