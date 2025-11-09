Slušaj vest

Poslednji put je viđen kod Pošte u Zaječaru i otad mu se gubi svaki trag. Na sebi je u trenutku nestanka imao crnu jaknu, crne pantalone i patike.

Svako ko ga primeti ili poseduje bilo kakvu informaciju, moli se da odmah o tome obavesti Policijsku upravu Zaječar.

Kurir.rs/Radio Magnum

