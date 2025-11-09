Poznati zaječarski lekar, ortoped u penziji dr Dragoslav Jovanović nestao je u četvrtak 6. novembra, oko 8 sati ujutru.
NESTAO UGLEDNI LEKAR: Dr Dragoslav poslednji put viđen kod Pošte u Zaječaru, otad mu se gubi svaki trag, na sebi imao crnu jaknu (FOTO)
Poslednji put je viđen kod Pošte u Zaječaru i otad mu se gubi svaki trag. Na sebi je u trenutku nestanka imao crnu jaknu, crne pantalone i patike.
Svako ko ga primeti ili poseduje bilo kakvu informaciju, moli se da odmah o tome obavesti Policijsku upravu Zaječar.
