Ujutro i uveče magla će otežavati vidljivost a najčešća je na mostovima, nadvožnjacima i pored reka.

Mogući su vanredni prekidi i zastoji u saobraćaju, koji prodružavaju vreme putovanja, te se vozači pozivaju da ne žure i da poštuju signalizaciju na mestima gde je privremeno izmenjen saobraćaja zbog radova.

Na deonici puta Trupale-Vranje ima magle mestimično i vidljivost je smanjena na 50 do 150 metara. Upozorenje za Zaječar se odnosi na sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše na putu za Đedapsku klisuru.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putnčkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata.

Kurir.rs/Beta

