Vozače danas očekuje promenljiv intenzitet saobraćaja, a povremeno i veći broj vozila na većini putnih pravaca, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS: Vozači, oprez zbog magle na mostovima, nadvožnjacima i pored reka
Ujutro i uveče magla će otežavati vidljivost a najčešća je na mostovima, nadvožnjacima i pored reka.
Mogući su vanredni prekidi i zastoji u saobraćaju, koji prodružavaju vreme putovanja, te se vozači pozivaju da ne žure i da poštuju signalizaciju na mestima gde je privremeno izmenjen saobraćaja zbog radova.
Na deonici puta Trupale-Vranje ima magle mestimično i vidljivost je smanjena na 50 do 150 metara. Upozorenje za Zaječar se odnosi na sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše na putu za Đedapsku klisuru.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putnčkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata.
