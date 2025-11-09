Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Koji su neophodni koraci koji bi doveli do smirivanja tenzija u društvu

• Desetine porodica žive u zatvorskim samicama usred Beograda. Kako i zašto?

• Zašto se ne usvaja predlog novog zakona o roditelju negovatelju?

• Rasprodao četiri Sava centra bez ijedne svoje pesme, ko je Jakov Jozinović, balkanski fenomen