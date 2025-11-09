Slušaj vest

Pedijatri upozoravaju da simptomi poput malaksalosti, temperature i gubitka apetita, često pripisivani virusima, mogu zapravo biti znak prisustva bakterije Pseudomonas aeruginosa.

Pediјatar dr Saša Milićević ističe da bakterija Pseudomonas aeruginosa može zahvatiti i decu i odrasle, ali predstavlja poseban rizik za najmlađe, jer se simptomi često mešaju sa virusnim infekcijama ili infekcijama izazvanim Ešerihija koli, zbog čega je važno pravovremeno je otkriti analizom urina ili stolice.

- Pomenuta bakterija pseudomonas aeruginosa nije jako aktivna, ali može da izazove teške probleme. Najčešće se pronalazi u mokraćnim putevima i najčešći je uzročnik urinarne infekcije - kaže Milićević.

Kako se otrkiva

Simptomi, prema rečima pedijatra, na prvi pogled deluju kao obična prehlada - malaksalost, loše opšte stanje, peckanje pri mokrenju i gubitak apetita - zbog čega roditelji često ne posumnjaju na Pseudomonas dok se stanje deteta ne pogorša.

- Važno je da se otkrije na vreme, a to se jedino može uraditi analizom urina, stolice, jer ima simptome koji su slični kao i kod drugih infekcija, kao što je, na primer, Ešerihija koli - rekao je on.

Dr Saša Milićević o virusnim infekcijama Foto: Kurir Televizija

Ono što bakteriju čini posebno opasnom jeste njen otpor na terapiju, zbog čega se retko povlači brzo, a lečenje mora biti precizno i uz obaveznu kontrolu nakon terapije.

- Analizom urinokulture jako je važno da se bakterija otkrije na vreme, nakon čega treba obavezno uraditi i preosetljivost na antibiotike, što se radi uz pomoć antibiograma. Ovde se radi o vrlo upornoj bakterijskoj infekciji, a koja je otporna na antibiotike, pa se zato preporučuje da se leči na vreme od sedam do deset dana, a posle lečenja obavezna je ponovna analiza, kako bismo bili sigurni da bakterije u organizmu više nema - kaže doktor.

U ekstremnim slučajevima, ako se ne otkrije na vreme, pseudomonas može da pređe u krvotok. Tada se rizici uvećavaju.

- Ukoliko se ne dijagnostifikuje na vreme, nekada, gotovo retko, može da uđe u krv i izazove sepsu - kaže doktor.

Kako naglašava, tu dolazi do širenja infekcije po čitavom organizmu, što je momenat kada je ova bakterija najopasnija. S obzirom na to da se širi kontaktom i zadržava u vlažnim sredinama, pedijatar naglašava važnost higijene, posebno među decom u istom domaćinstvu.

Zašto su devojčice ugroženije

- Kupanje u istoj kadi u takvim situacijama treba svakako izbegavati. Ukoliko ne možemo decu da kupamo odvojeno, u odvojenim kadama, onda se savetuje da se kada pre kupanja dobro ispere i opere, jer je higijena tada jako važna - rekao je.

Postoji i razlika u tome kako infekcija izgleda kod devojčica i dečaka, zbog anatomije mokraćnih kanala.

- Kod devojčica mokraćni kanali su kraći, pa onda bakterija može da se proširi na gornje delove. Kod dečaka bakterija lakše prođe - ističe pedijatar.