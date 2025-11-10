Slušaj vest

Jedna TikTokerka oduševila je svoje pratioce serijalom videa o useljenju u staru porodičnu kuću koja broji više od 100 godina.

U drugom delu svoje objave pokazala je da je u staroj šupi otkrila pravo malo blago koje je pripadalo njenoj prabaki.

Kako je ispričala u videu, njena prabaka je bila veliki zaljubljenik u staklo, pa je TikTokerka odlučila da istraži predmet koji je pronašla.

Među starim stvarima našla je neobičnu staklenu figuru za koju isprva nije znala čemu služi.

Isprva nije znala o čemu se radi Foto: Printscreen Tiktok/ lepojkaizhavanee

- Pronašla sam ovu jednu divnu graciju, ne znam šta je, da li je pepeljara, da li je vaza i onda sam odlučila da malo istražim o njoj. To je ručni rad Dragana Drobnjaka iz 70-ih godina, takozvana ikebana - otkrila je ova korisnica Tiktoka pod nikom "Joka i Zeka".

Dodala je da ne zna čemu služi, ali da kod nje sigurno neće biti pepeljara.

- Strašno me zanimalo koliko je procenjena i da li ima vrednost i šokirala sam se - navela je ona.

Kako se može videti na jednoj stranici popularne američka kompanija za e-trgovinu ova vaza vredi 272 evra.

Pojedinci je prodaju za 272 evra Foto: Printscreen Tiktok/ lepojkaizhavanee

Vajar i dizajner stakla Dragan Drobnjak prvi je skulptor u Srbiji koji je diplomirao na skulpturi od stakla. Njegove kreacije u staklu, stvorene u fabrici u Prokuplju, nalazile u svakom domu bivše republike.

Kako se može videti na stranim, ali i na domaćim sajtovima za prodaju, ovi predmeti su veoma popularni i traženi i danas, a upravo staklena vaza ikebana vredi najviše.