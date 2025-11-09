Slušaj vest

Iako je počeo novembar, a Miholjsko leto je prošlo, lepo sunčano vreme i visoke temperature za ovo doba godine na Crnogorskom primorju, napunili su jednu plažu kod Budve. Većina ljudi se sunčala i šetala, ali oni najhrabriji su odlučili i da se okupaju u moru.

- Dešava se to često kod nas. Kako sine sunce i bude toplo vreme, bukvalno i u decembru ko je hrabar može da se bućne. Voda nije toliko hladna, ipak mahom se u ovo doba godina odlučuju da uđu u vodu Rusi, kaže za RINU jedan od meštana.

Inače, prestonica crnogorskog turizma tokom vikenda je puna gostiju iz Srbije koji su odlučili da produženi praznični vikend provedu u Budvi.

1/4 Vidi galeriju Kupanje u moru u Budvi u novembru Foto: RINA

- Ovde je zaista prelepo, vreme je divno. Kao da smo iz jeseni došli u proleće. Ima puno ljudi iz Srbije ovde, sreli smo ih dosta, kaže Alem iz Prijepolja koji produženi vikend sa porodicom provodi na Crnogorskom primorju.

Tokom narednih dana najavljene su gužve u saobraćaju na svim putnim pravcima u Srbji, a posebno na graničnim prelazima.