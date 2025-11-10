"Nadam se da vam neće zatrebati"

"Nadam se da vam neće zatrebati"

Malo poznato pravilo u pravoslavlju kaže da u izuzetnim situacijama kada je život nekome ugrožen, a sveštenik nije dostupan svaki kršteni pravoslavni vernik može da obavi čin krštenja.

O tome je govorio veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević koji je u video-snimku na Tiktoku objasnio kako se takvo "krštenje u nuždi" pravilno sprovodi i u kojim okolnostima je dozvoljeno.

- Da li ste znali da svaki pravoslavni hrišćanin može da obavi krštenje? - Da, dobro ste čuli. Pravoslavni hrišćanin, može da krsti osobu, samo u određenoj situaciji, nebitno da li je muško ili žensko - naveo je on.

Potom je objasnio u kojim situacijama se obavlja "krštenje u nuždi".

- Ako se desi da dete u slučaju bolesti dođe u životnu opasnost, onda se vrši takozvano krštenje u nuždi. To krštenje može da obavi svaka krštena osoba na sledeći način. Dete se polije ili pokropi vodom i vi onda izgovarate: "krštava se sluga Božiji, pa kažete ime deteta: u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin." To je formula krštenja - objasnio je Đurđević.

Kada se steknu uslovi i ako dete preživi, sveštenik obavlja krštenje čitajući sve molitve i radnje po poretku, izostavljajući samo formulu krštenja koja je izgovorena prilikom krštenja u nuždi.

- Život ponekad nosi nepredviđene situacije. Nadam se da vam ovo nikada neće zatrebati, ali nije loše znati. Krštenjem u nuždi se smatra da je dete kršteno pred Bogom, što je najvažnije ukoliko je život ugrožen. Čak prilikom porođaja, ukoliko bebi nije dobro, doktori ili babice imaju prava da krste bebu. Naravno, ukoliko to roditelji žele - naglasio je teolog.

Dodaje da je dozvoljeno krstiti i odraslog čoveka u nuždi, ukoliko on izrazi slobodnu volju da želi da se krsti, a nema se vremena da se krštenje obavi u crkvi ili da se pozove sveštenik.

- Ovo ne znači da ćemo mi sada da idemo i da krštavamo sve ljude koje poznajemo, a nisu kršteni. Krštenje u nuždi nije igra i ne sprovodi se olako - zaključio je.