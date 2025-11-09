Slušaj vest

Pre 33 godine, u prvoj fazi rata 1992. godine počela je Mitrovdanska ofanziva, u kojoj su srpski borci iz Nevesinja i Bileće odbili združeni napad hrvatskih i muslimanskih snaga, čime je zaustavljeno osvajanje Hercegovine.

Tog 8. novembra počela je jedna od najtežih bitaka u ratu u Bosni i Hercegovini — Mitrovdanska ofanziva. Snage Hrvatskog vijeća obrane i tzv. Armije BiH, uz podršku Vojske Republike Hrvatske, paravojnih formacija i mudžahedinskih boraca, napale su srpske položaje u istočnoj Hercegovini.

Brojčano nadmoćna sila od oko 40.000 vojnika krenula je u ofanzivu, a naspram njih, u odbrani su stajali borci nevesinjske i delom bilećke brigade Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske - svega oko 5.000 ljudi.

Napad je počeo u ranu zoru na Mitrovdan, uz snažnu artiljerijsku vatru, potom i pešadijski i oklopni prodor. Kao i mnogo puta ranije, napad je izveden na veliki srpski praznik, kada su mnogi borci bili kod kuće na krsnoj slavi.

Odbrambene linije su u prvim satima bile oslabljene, ali su se vojnici brzo vraćali na položaje. U pomoć su stizali i ranjenici iz bolnica, odlučni da pomognu makar. Srpska odbrana uspela je da izdrži prvi udar, a zatim i da odbije ofanzivu u potpunosti.

Pripadnici slavne Nevesinjeske brigade Foto: Printscreen

Uprkos višestruko slabijem ljudstvu, Vojska Republike Srpske odbranila je Hercegovinu. U bici su poginula 42 borca i oficira, a oko 200 je ranjeno.

Na suprotnoj strani, hrvatsko-muslimanske snage pretrpele su velike gubitke — prema različitim podacima, poginulo je između 580 i 800 vojnika, dok je više od 1.300 ranjeno. To je bila poslednja njihova zajednička akcija, pre nego što su se početkom 1993. godine međusobno sukobili.

Za junaštvo i istrajnost u odbrani, Nevesinjska brigada je 28. juna 1993. godine odlikovana Ordenom Nemanjića, kao prva jedinica Vojske Republike Srpske koja je primila to visoko priznanje.