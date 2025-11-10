Slušaj vest

U Srbiji će danas biti oblačno i mestimično sa kišom, sem na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, a prestanak padavina se posle podne očekuje u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnom krajevima Srbije.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od četiri do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno povremeno sa kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina, tokom noći i delimično razvedravanje i najvišu dneevnu temperaturu do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa reumatskim, psihičkim i respiratornim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u kostima i zglobovima, smanjenje koncentracije i neraspoloženje. Savetuje se adekvatno odevanje i naročit oprez u saobraćaju.

U utorak (11.11.) na severu i zapadu malo do umereno oblačno, a u ostalom delu zemlјe umereno do potpuno oblačno na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz dalјe postepeno razvedravanje.

Od srede (od 12.11.) jutra hladna ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 15 stepeni.

U subotu (15.11.) naoblačenje, a od nedelјe (16.11.) povremeno sa kišom uz postepeni pad temperature.

Todorović prognozira sneg za 24. novembar

Inače, meteorolog Nedeljko Todorović je pojasnio kakva će biti zima pred nama.

- Za sada smo sa letnjim temperaturama završili. U većini godina krajem oktobra padao je sneg - rekao je Todorović za Tanjug, prenosi K1.

Otkrio je da nas neće iznenaditi najhladnija i veoma oštra zima, kako pojedini najavljuju.

- Prosečne maksimalne temperature za ovaj deo novembra to su vrednosti 12,13 stepeni. U proseku - srednji datum pojave snega je 24. novembar. Ali građani vide da je poslednjih godina ipak malo "šarenije". Datum prvog zadržavanja snega - je između 1. i 3. decembra - rekao je meteorolog Todorović i dodao da se od sredine novembra očekuje hladna košava.

Kada je reč o snežnim padavinama, Todorović najavljuje da nagoveštaj postoji da će između 20. i 23. doći do zahlađenja i snega u planinskim predelima.