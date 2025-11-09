Slušaj vest

Stručna radna grupa priprema značajne izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Cilj je da se kazne učine delotvornijim i da se smanji broj saobraćajnih nezgoda. Predlozi uključuju veće novčane kazne, uvođenje dodatnih kaznenih poena, kao i posebne mere za povratnike u prekršajima.

Povećanje novčanih kazni

  • Dosadašnje kazne od 3.000, 5.000 i 10.000 dinara gube efekat, jer se često plaćaju u umanjenom iznosu.
  • Umesto njih, novi predlog predviđa kazne od 10.000, 15.000 i 20.000 dinara.
  • Plan je da se za pojedine prekršaje koji najviše utiču na težinu posledica saobraćajnih nesreća (nekorišćenje sigurnosnog pojasa, prevoz male dece bez sigurnosnog sedišta i upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje...) izriče novčana kazna u fiksnom iznosu od 50.000 dinara.

Strože sankcije za povratnike

  • Vozači koji ponove isti prekršaj neće moći da plate kaznu u umanjenom iznosu.
  • Kod trećeg i svakog narednog ponavljanja kazna se uvećava za 50%.
  • Najčešći uzroci nezgoda - alkohol, psihoaktivne supstance, kao i nekorišćenje pojasa - biće praćeni dodatnim kaznenim poenima.
HMCL2134.JPG
Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije Foto: Nemanja Nikolić

Zaštita dece u vozilu

  • Ako vozač upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, a u vozilu se nalazi dete mlađe od 12 ili 14 godina, predviđa se obavezna zaštitna mera. Kazna i broj poena u tom slučaju biće dodatno uvećani.

Zeleni bonusi za savesne vozače

  • Razmatra se uvođenje benefita za vozače bez prekršaja.
  • Mogući bonusi uključuju povoljniju registraciju, polisu osiguranja i smanjenje kaznenih poena.
  • Ovaj sistem već postoji u mnogim zemljama i pokazao je dobre rezultate.

Saveti za vozače

  • Uvek koristite sigurnosni pojas, bez obzira na trajanje vožnje.
  • Ne koristite mobilni telefon dok vozite - čak i kratko odvlačenje pažnje može da izazove nesreću.
  • Ne vozite pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci - rizikujete svoj i život drugih učesnika u saobraćaju.
  • Poštujte ograničenja brzine, naročito u zonama škola i usporenog saobraćaja.
  • Ako ste savesan vozač, pratite novine - zeleni bonusi mogu doneti realne uštede.

Cilj - manje nezgoda

Novi zakon donosi strože kazne i jasne mere za povećanje bezbednosti. Vozači koji poštuju propise mogu da očekuju olakšice, dok će nesavesni da snose ozbiljnije posledice. Ove izmene imaju za cilj da smanje broj broj nezgoda i zaštite najugroženije učesnike u saobraćaju.

Kurir/Automotoshow

Ne propustiteSeverna MakedonijaKAZNA OD 40 DO 50 EVRA AKO PRELAZITE ULICU SA TELEFONOM U RUCI! Od danas na snazi novi zakon
shutterstock_745251835.jpg
DruštvoPOLICAJAC JE U OBAVEZI DA OPROSTI KAZNU ZA ČAK 150 PREKRŠAJA, ALI POD JEDNIM USLOVOM: Evo šta se nikako neće opraštati
11.jpg
AutoODUZIMAJU AUTOMOBILE U SRBIJI! JOŠ 2 DANA I ZA OVE VOZAČE NEMA SPASA! Drakonski za 18 prekršaja, a na ovo POSEBNO OBRATITE PAŽNJU!
Saobraćajni policajac zaustavio vozilo
AutoEVO KAD ĆE POLICIJA ODUZIMATI VOZILA: Ovih 18 stavki u izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja staje na put DIVLJACIMA ZA VOLANOM
saobracajna-policija-prekrsaj-4.jpg