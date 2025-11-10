Slušaj vest

Mobing na radnom mestu ozbiljan je problem koji može imati velike posledice na zdravlje zaposlenih. Mnogi trpe nepravdu i loše ponašanje nadređenih ili kolega iz straha da ne izgube posao, dok postoje i oni hrabri koji ne žele da zatvore oči pred nepravdom.

Jedan od njih je muškarac koji je nedavno podelio svoju priču na sajtu "Ispovesti" o tome kako je zbog borbe protiv mobinga izgubio posao, ali je pritom sačuvao dostojanstvo.

- Dobio sam otkaz, jer sam se suprotstavljao mobingu na poslu. Ne samo prema meni, nego prema svima. Dve godine sam radio kao šanker i konobar dok nisam uspeo ponovo naći posao u struci. Ne kajem se ni minuta. Moje dostojanstvo nema cenu - napisao je ovaj hrabri mladić.

Suprotstavio se mobingu pa dobio otkaz

Njegova priča podseća koliko je važno da zaposleni imaju hrabrosti da se suprotstave nepravdi, ali i koliko borba za dostojanstvo može biti teška.

- Što volim ovakve ljude koji drže do sebe, ma čime god se bavili. Svaka ti čast, i na sebe ne daj nIkad! - navodi se u jednom od komentara.

Prema sajtu Mobing.rs, svako fizičko ili psihološko maltretiranje i zlostavljanje na radnom mestu, sa ciljem da se obezvredi rad ili ličnost pojedinca, jeste mobing. Oblici zlostavljanja na poslu mogu biti ponižavanje, zastrašivanje, uvredljivo ponašanje, neopravdano nametanje uslova rada, ugrožavanje zdravlja, izolovanje od drugih zaposlenih lica, uznemiravanje (seksualno, psihičko, verbalno), nametanje preterane količine posla, preterane kritike...

Da bi ponašanja bila okarakterisana kao mobing, moraju da se ponavljaju

- Da bi bila okarakterisana kao mobing, ova ponašanja moraju da se ponavljaju. Dakle, nije zlostavljanje na poslu ako je direktor jednom iz čista mira povisio ton na tebe i pripretio ti otkazom. Međutim, ako to uradi više puta, onda je reč o mobingu. Pri tom je, da bi se taj niz incidenata smatrao mobingom, bitno i da se može zaključiti da je onaj koji se neprimereno ponašao imao nameru da povredi tvoje dostojanstvo, ugled, integritet ili da naruši tvoje zdravlje - navodi sajt Mobing.rs.