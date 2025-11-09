Slušaj vest

Tog 9. novembra 1993. tačno u 10.16 sati snage Hrvatskog vijeća obrane (HVO) granatirale su i srušile Stari most Mostaru. U tom trenutko navršeno je bilo 427 godina od njegove izgradnje.

U žestokim sukobima hrvatskih i muslimanskih snaga, ovi prvi su ga direktnim pogodcima uništile i njegovi delovi su zatrpali Neretvu. Ostalo je zabeleženo da je nakon toga rečeno da će "napraviti još stariji".

Za rušenje Starog mosta direktnim krivcem smatrao se Slobodan Praljak, načelnik Glavnog stožera HVO-a, koji je tokom izricanja presude za nedela počinjena tokom rata popio otrov u sudnici Medunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu u novembru 2017. godine.

- Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prezirom odbacujem vašu presudu! - rekao je nakon što je osuđen na 20 godina robije zbog počinjenih ratnih zločina i ubrzo je umro.

Inače, prvostepeno veće haškog suda navelo je da je most moga da bude legitimni vojni cilj HVO, a to su pokrepili činjenicom ga je koristila tzv. Armija BiH.

Obnova Starog mosta počela je 2001. a u projekt su bili uključeni Svetska banka, UNESCO, Aga Khan Trust for Culture, WMF, Italija, Turska, Hrvatska, Francuska, Holandija...

Verno je rekonstruisan, po originalnoj arhitekturi. Sve to je koštalo 15,5 miliona dolara.