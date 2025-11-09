Slušaj vest

Ekspo 2027 Plejgraund pretvorio se ovog vikenda u pravu laboratoriju ideja, u kojoj su deca stvarala, bojila, spajala i otkrivala. Likovna radionica i interaktivna izložba „Igra umetnosti“ okupila je veliki broj mališana i roditelja, pokazavši da se najlepše uči kada se igrom dolazi do znanja.

Kroz postavku ispunjenu ogromnim četkama, 3D figurama, mozaicima i optičkim iluzijama, deca su istraživala pojmove iz sveta umetnosti na svoj način: dodirom, pokretom, radoznalošću. Njihove ruke stvarale su nove oblike, a njihove ideje oživljavale boje, dokazujući da se mašta ne uči, već živi.

Kroz niz umetničkih izazova, mališani su na zabavan i interaktivan način upoznali različite slikarske pravce, od impresionizma, gde su "hvatali svetlost i pokret" kratkim potezima četke, do kubizma, u kom su spajali forme i gledali svet iz više uglova. Kroz apstrakciju su otkrivali kako se emocija pretače u boju, a kroz pop-art kako svakodnevni predmet može postati umetnost.

Dok su crtali portrete, deca su pažljivo posmatrala lice svojih drugara, tražeći odnos između očiju, nosa i usta, mereći proporcije i otkrivajući kako se ljudsko lice može "pročitati" kao mapa emocija. Naučila su da umetnost nije samo u preciznosti linije, već u posmatranju, u onom trenutku kada počnete da čitate i hvatate emociju osobe koju slikate. Kroz jednostavne zadatke, otkrivali su kako svaki pokret četke menja izraz, raspoloženje i priču koju slika nosi.

Posebno interesovanje izazvao je deo radionice posvećen optičkim pojavama i pokretnim slikama. Deca su eksperimentisala sa čarolijom svetla i senke, praveći mini-animacije koje "oživljavaju" crteže pred njihovim očima, baš kao u prvim filmskim animacijama. Ovaj deo radionice probudio je pravi dečji entuzijazam, jer su kroz igru mogla da vide kako nauka i umetnost postaju jedna priča.

Radionica, osmišljena po uzoru na savremene muzeje za decu, pretvorila je učenje u doživljaj koji traje. Svako dete postalo je mali umetnik koji je eksperimentisao, kombinovao, spajao različite forme i otkrivao da umetnost nema granice kada se živi i deli sa drugima.

Realizovana u duhu slogana „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, radionica je podsetila da je igra univerzalni jezik razumevanja, koji povezuje generacije, kulture i ideje. Baš kao što umetnost povezuje boju, zvuk i pokret u jednu harmoničnu celinu.

Nastali radovi biće deo mini-galerije "Dečji mozaik sveta", koja će biti izložena u okviru Ekspo 2027 Plejgraunda tokom novembra.