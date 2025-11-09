Slušaj vest

Umereno do potpuno oblačno, do kraja dana na jugu i jugozapadu, a tokom noći i u većem delu zemlje mestimično sa kišom, dok će se samo na krajnjem severu Vojvodine zadržati suvo vreme, stoji u najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Kako se dodaje, vetar slab do umeren severnih pravaca.

Oblačno nebo iznad Beograda
Kad stiže jesenje vreme Foto: Shutterstock

Vreme narednih dana

Kada je reč o najavi vremena za naredne dane, sutra (10.11.) oblačno mestimično sa kišom, osim na krajnjem severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Prestanak padavina se posle podne očekuje u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnom krajevima naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 11 °C, a najviša dnevna od 9 do 15 °C.

U utorak (11.11.) na severu i zapadu malo do umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz dalje postepeno razvedravanje.

Od srede (od 12.11.) jutra hladna ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 15 °C.

U subotu (15.11.) naoblačenje, a od nedelje (16.11.) povremeno sa kišom uz postepeni pad temperature.

