Slušaj vest

Period nakon porođaja donosi brojne fizičke, emocionalne i psihološke promene, koje svaka žena doživljava drugačije. Mnoge majke osećaju iscrpljenost, tugu i nerazumevanje, a kod nekih se javi i neočekivana emocija — ogorčenost prema partneru.

Upravo o tome svedoči jedna žena na mreži "Reditu", koja je iskreno podelila kako izgleda život sedam meseci nakon porođaja.

Anonimna korisnica ove mreže je priznala da se oseća ogorčeno i zapostavljeno od trenutka kada je postala majka. U objavi pod naslovom "Mrzi li još neko svog muža posle porođaja?" napisala je da je rodila pre sedam meseci, a da njen suprug sada ponovo radi i živi, kako kaže, kao da se ništa nije promenilo.

- Radi u Google-u, svakog dana trenira, izlazi s vremena na vreme... Odlazi rano ujutro dok beba još spava i vraća se kasno kad je već zaspala. A ja sam stalno sama, iscrpljena i osećam da ga sve više mrzim - priznala je ona.

"Svekrva me izluđuje, a on to ne vidi"

Žena je dodala da su joj muževi roditelji često u poseti, iako žive u drugoj zemlji.

- Dolaze previše često i to me izluđuje. Ništa ne pomažu, samo smetaju. Jednom sam čak videla svekrvu kako ljubi bebu u usta! Osećam da me samo prijatelji razumeju, a to me dodatno nervira - navela je.

Ilustracija Foto: Zoonar/Channel Partners, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

"Pre bebe smo bili srećni, sad ga ne podnosim"

Na kraju svoje objave napisala je da je pre porođaja njihov odnos bio pun ljubavi i razumevanja, ali da sada oseća samo tugu i razočaranje.

- Iscrpljena sam i tužna jer imam utisak da me muž više ne vidi. Pre bebe smo imali divan odnos, a sada ga samo prezirem - završila je ona.

Mnoge žene su se pronašle u njenoj priči

U komentarima ispod objave javile su se brojne žene koje su priznale da su prošle kroz sličan period.

"Da, prošla sam kroz to. Tek tri godine nakon porođaja prestala sam da ga mrzim. Sve što je radio išlo mi je na živce, ali uspeli smo da se ponovo povežemo", napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala: "Nažalost, ovo je prilično normalno. Moj muž nije shvatao koliko mi je teško dok nisam bila brutalno iskrena. Rekla sam mu: 'Mazi mene, da bih ja mogla da mazim bebu.' To mu je otvorilo oči. Treba ti vreme za sebe i partner koji će razumeti i postaviti granice sa svojim roditeljima."

Ilustracija Foto: Shutterstock

Stručnjaci ističu da su ovakva osećanja česta, ali i prolazna. Ključno je razgovarati o njima i potražiti podršku, bilo od partnera, porodice, prijatelja ili stručnjaka. Jer iza svake "mržnje" posle porođaja obično stoje umor, hormoni i osećaj da sve odgovornosti padaju na leđa jedne osobe.