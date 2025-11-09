Slušaj vest

Nedeljko Lazić (35) iz Rume, sa trenutnim prebivalištem u Krnješevcima, nestao je pre šest dana. 

Poslednji put je vidjen u utorak, a od tada mu se gubi svaki trag. Kako se navodi u apelu, Nedeljko je iz Rume, trenutno živi u Krnješevcima, a radi u Ugrinovcima. Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici u Staroj Pazovi.

Na sebi je imao crnu adidas trenerku sa belim šarama i maslinasto zeleni prsluk.

Ukoliko imate bilo kakvu informaciju možete se javiti najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona 0694303356.

