Na sebi je imao crnu adidas trenerku sa belim šarama i maslinasto zeleni prsluk
Apel
NESTAO NEDELJKO IZ RUME! Već šest dana nema ni traga ni glasa od njega: Porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Slušaj vest
Nedeljko Lazić (35) iz Rume, sa trenutnim prebivalištem u Krnješevcima, nestao je pre šest dana.
Poslednji put je vidjen u utorak, a od tada mu se gubi svaki trag. Kako se navodi u apelu, Nedeljko je iz Rume, trenutno živi u Krnješevcima, a radi u Ugrinovcima. Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici u Staroj Pazovi.
Na sebi je imao crnu adidas trenerku sa belim šarama i maslinasto zeleni prsluk.
Foto: Printscreen Društvene Mreže
Ukoliko imate bilo kakvu informaciju možete se javiti najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona 0694303356.
Kurir.rs/mojgradsm
Reaguj
Komentariši